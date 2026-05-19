Firenze | la rivoluzione verde di Borgo Santo Pietro arriva in città

A Firenze, un ristorante urbano ha deciso di adottare una filosofia sostenibile ispirata a un modello di biodiversità tipico delle tenute rurali. La proposta si basa su una cucina che valorizza ingredienti locali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente. Lo chef responsabile ha ottenuto riconoscimenti dalla guida Michelin, portando così in città un approccio gastronomico incentrato sulla sostenibilità e sulla qualità delle materie prime. La trasformazione mira a integrare pratiche ecologiche nel contesto urbano, creando un ponte tra la campagna e la città.

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? Domande chiave Come può un ristorante urbano replicare la biodiversità di una tenuta?. Chi è lo chef che ha portato la filosofia Michelin a Firenze?. Cosa nasconde il segreto della clorofilla nel cocktail Salvia?. Perché i piatti di Saporium uniscono Artusi alla fermentazione moderna?.? In Breve Chef Ariel Hagen ha maturato esperienza in Belgio e Francia prima del 2023.. Proprietari Claus Thottrup e Jeanette gestiscono la tenuta di cento venti ettari.. Lo studio britannico Campbell-Rey ha curato l'arredo art déco del locale fiorentino.. Il menu include piatti stagionali come i tagliolini con shio koji e sambuco.. A Firenze, lo chef Ariel Hagen guida il progetto Saporium portando la filosofia rigenerativa di Borgo Santo Pietro nel cuore della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Firenze: la rivoluzione verde di Borgo Santo Pietro arriva in città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rivoluzione urbana a Bari: accordo con l'Università di Firenze per disegnare la città del futuroLe Linee guida della collaborazione costituiranno uno strumento culturale e tecnico per orientare la pianificazione urbanistica comunale, i programmi... Disco verde dalla giunta, un altro passo avanti per la rigenerazione del borgo di PodargoniNel corso di una seduta a Palazzo San Giorgio la giunta comunale ha approvato la delibera n.