Fiorino Acea | Premiati giovani artisti al lavoro sul tema dell’acqua come risorsa fragile
In occasione del Premio Acea Contemporanea, giovani artisti sono stati premiati per le loro opere che affrontano il tema dell’acqua come risorsa fragile. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza di questa risorsa naturale, sottolineando che non è inesauribile. Il premio è stato istituito con l’obiettivo di far riflettere sul valore dell’acqua attraverso l’arte contemporanea, coinvolgendo i partecipanti nel rappresentare visivamente la tematica legata a questa risorsa.
“L’idea del Premio Acea Contemporanea nasce per far riflettere sulla cultura idrica e su una risorsa non infinita come l’acqua. ‘Flussi infiniti’ è stato il tema su cui i ragazzi hanno lavorato: la risorsa idrica come risorsa fragile. Queste opere entreranno nella collezione permanente di Acea Heritage”. Lo ha dichiarato Sabrina Fiorino, responsabile iniziative culturali di Acea, a margine della premiazione del Premio Acea Contemporanea che si è svolto a Roma presso il museo Acea Heritage. Il concorso, alla sua prima edizione, è stato promosso da Acea e Valore italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Fiorino (Acea): Premiati giovani artisti al lavoro sul tema dellacqua come risorsa fragile
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