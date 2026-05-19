In occasione del Premio Acea Contemporanea, giovani artisti sono stati premiati per le loro opere che affrontano il tema dell’acqua come risorsa fragile. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza di questa risorsa naturale, sottolineando che non è inesauribile. Il premio è stato istituito con l’obiettivo di far riflettere sul valore dell’acqua attraverso l’arte contemporanea, coinvolgendo i partecipanti nel rappresentare visivamente la tematica legata a questa risorsa.

“L’idea del Premio Acea Contemporanea nasce per far riflettere sulla cultura idrica e su una risorsa non infinita come l’acqua. ‘Flussi infiniti’ è stato il tema su cui i ragazzi hanno lavorato: la risorsa idrica come risorsa fragile. Queste opere entreranno nella collezione permanente di Acea Heritage”. Lo ha dichiarato Sabrina Fiorino, responsabile iniziative culturali di Acea, a margine della premiazione del Premio Acea Contemporanea che si è svolto a Roma presso il museo Acea Heritage. Il concorso, alla sua prima edizione, è stato promosso da Acea e Valore italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fiorino (Acea): “Premiati giovani artisti al lavoro sul tema dell’acqua come risorsa fragile"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fiorino (Acea): Premiati giovani artisti al lavoro sul tema dellacqua come risorsa fragile

Sullo stesso argomento

L'acqua diventa arte: ACEA sostiene i giovani artisti con il Premio ACEA ContemporaneaDalla pittura alla scultura, dalla fotografia all'arte digitale, dalla performance al design e alla moda ACEA, insieme a Valore Italia, lancia il...

Acea sostiene i giovani artisti con il premio Acea contemporaneaDalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’arte digitale, dalla performance al design e alla moda, Acea e Valore Italia lanciano il premio...