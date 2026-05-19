Fiorentina | Ranieri squalificato per una giornata Salterà l’Atalanta
Durante la partita tra Juventus e Fiorentina, l’allenatore dei viola è stato espulso dalla panchina. La commissione disciplinare ha deciso di squalificare Ranieri per una giornata, stabilendo che non potrà essere presente all’ultima partita di campionato in programma in casa contro l’Atalanta. La sanzione deriva dall’episodio avvenuto durante il match, che ha portato alla sua espulsione. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul comportamento che ha portato all’espulsione.
MILANO – Luca Ranieri, espulso dalla panchina durante Juve-Fiorentina, è stato squalificato per una giornata e salterà l’ultima di campionato in casa con l’Atalanta.Sono undici, tutti per un turno, i calciatori squalificati dal giudice sportivo in serie A dopo l’ultima giornata di campionato. Si tratta, come detto, di Ranieri (Fiorentina), Vitinha (Genoa), Bremer (Juventus), Nuno Tavares, Rovella, Taylor (Lazio), Caracciolo (Pisa), Wesley (Roma), Maripan (Torino), Kamara (Udinese), Gagliardini (Verona). Tra i tecnici, un turno a Del Rosso (Lecce). Tra le società, ammende a Genoa (20.000 euro), Lecce (8.000 euro), Roma (2.000 euro), Atalanta (1. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Fiorentina, la carica di Ranieri pre Dinamo Kiev: Gli alibi sono finiti | Conference League
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