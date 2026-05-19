Fiorentina | Ranieri squalificato per una giornata Salterà l’Atalanta

Durante la partita tra Juventus e Fiorentina, l’allenatore dei viola è stato espulso dalla panchina. La commissione disciplinare ha deciso di squalificare Ranieri per una giornata, stabilendo che non potrà essere presente all’ultima partita di campionato in programma in casa contro l’Atalanta. La sanzione deriva dall’episodio avvenuto durante il match, che ha portato alla sua espulsione. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul comportamento che ha portato all’espulsione.

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