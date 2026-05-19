Fiorentina bivio panchina | Di Gennaro e Viviano si dividono sul futuro di Vanoli

La Fiorentina si trova di fronte a una decisione importante riguardo alla panchina, con due candidati, Di Gennaro e Viviano, che esprimono opinioni diverse sul futuro di Vanoli. La questione riguarda chi guiderà la squadra nelle prossime partite e quali strategie adottare. La discussione si concentra sulla possibilità di mantenere o cambiare allenatore, con confronti tra le due figure coinvolte che evidenziano posizioni opposte. La decisione definitiva dovrebbe essere presa nelle prossime settimane, dopo valutazioni e incontri interni.

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