Durante un intervento pubblico, il conduttore ha espresso critiche rivolte sia alla Rai che a Mediaset, coinvolgendo figure note nel panorama televisivo. Ha accusato le due emittenti di approcci diversi nel trattamento dei loro programmi e dei loro conduttori. Ha inoltre rivolto commenti specifici a due presentatrici e a un conduttore, senza fare nomi, ma facendo riferimento a comportamenti e scelte professionali. Le dichiarazioni sono state subito oggetto di discussione nel settore e tra gli addetti ai lavori.

Rosario Fiorello torna a far discutere con dichiarazioni che non risparmiano nessuno. Durante il suo intervento al Salone del Libro di Torino, lo showman siciliano ha lanciato una stoccata durissima alla televisione italiana, accusando Rai e Mediaset di proporre da anni sempre gli stessi programmi e di avere ormai pochissimo coraggio nello sperimentare qualcosa di nuovo. Nel mirino sono finiti i grandi titoli della tv generalista, da Ballando con le Stelle ad Amici, passando per Tale e Quale Show e perfino Sanremo. Fiorello ha ragione da vendere: la tv è ormai senza idee e i palinsesti immobili. Con la sua consueta ironia tagliente, Fiorello ha criticato apertamente la staticità della televisione italiana, sostenendo che i palinsesti siano praticamente identici da oltre vent’anni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Fiorello non guarda in faccia nessuno e critica tutti: attacco alla Rai, a Mediaset, Carlucci, De Filippi e Conti!

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