Fiorello a La Pennicanza la verità dietro la sconfitta di Sal Da Vinci all’Eurovision

Martedì 19 maggio, Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati a condurre La Pennicanza dopo aver saltato l'appuntamento del giorno precedente. La trasmissione ha ospitato un commento sulla sconfitta di Sal Da Vinci all’Eurovision, con Fiorello che ha affrontato i dettagli della vicenda. La puntata si è concentrata sulle dinamiche della competizione e sui risultati della partecipazione italiana, senza ulteriori commenti o analisi da parte degli ospiti.

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Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati a condurre La Pennicanza martedì 19 maggio, dopo aver dato forfait lunedì. Ma una spiegazione c’è ed è seria, come hanno rivelato in diretta. La puntata come sempre è stata ricca di sorprese e argomenti. C’è stato anche un collegamento con Sal Da Vinci (finto) in cui è emersa la verità sulla sua sconfitta all’Eurovision e poi c’è stata un’esilarante versione di Per sempre sì, cantata da Sinner. Si sono toccate anche questioni importanti, dalla denuncia ecologica in Umbria al destino del Teatro delle Vittorie. Fiorello, perché non è andato in onda il 18 maggio. Fiorello non poteva non dare spiegazioni sul fatto che lunedì 18 maggio La Pennicanza non fosse andata in onda. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, la verità dietro la sconfitta di Sal Da Vinci all’Eurovision ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Fiorello e la fantastica imitazione di Andrea Pucci! Sullo stesso argomento Fiorello a La Pennicanza, il malore (improbabile) di Sal Da VinciFiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di mercoledì 15 aprile de La Pennicanza. Fiorello a La Pennicanza, il messaggio di Sal Da Vinci svela tuttoFiorello e Biggio hanno condotto la puntata di giovedì 14 maggio de La Pennicanza. A #lapennicanza, i due Sal Da Vinci si sono sfidati a duello x.com Sal Da Vinci, Fiorello svela il motivo della debacle a Eurovision 2026: Ecco cos’aveva in più la BulgariaLo showman de La Pennicanza ha provato ad analizzare la sconfitta del cantate italiano. Con la solita ironia e un 'aiuto' inatteso da Jannik Sinner. Ecco i dettagli. libero.it Fiorello a La Pennicanza, il messaggio di Sal Da Vinci svela tuttoFiorello manda in diretta a La Pennicanza un vocale di Sal Da Vinci, quello vero, direttamente dall’Eurovision 2026: State bene insieme. dilei.it