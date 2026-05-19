Finiti i lavori di Acque a Staffoli

Sono stati completati i lavori di Acque a Staffoli, con l’attivazione delle nuove infrastrutture e il miglioramento della rete idrica in via Livornese. Le operazioni hanno riguardato la messa in funzione di nuove sezioni e l’ampliamento della rete esistente, con l’obiettivo di garantire un approvvigionamento più efficiente. La fine dei lavori segna il termine di un intervento iniziato alcuni mesi fa, durante il quale sono state effettuate diverse operazioni di manutenzione e aggiornamento delle condutture.

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