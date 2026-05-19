Finiti i lavori di Acque a Staffoli
Sono stati completati i lavori di Acque a Staffoli, con l’attivazione delle nuove infrastrutture e il miglioramento della rete idrica in via Livornese. Le operazioni hanno riguardato la messa in funzione di nuove sezioni e l’ampliamento della rete esistente, con l’obiettivo di garantire un approvvigionamento più efficiente. La fine dei lavori segna il termine di un intervento iniziato alcuni mesi fa, durante il quale sono state effettuate diverse operazioni di manutenzione e aggiornamento delle condutture.
STAFFOLI con l’entrata in funzione delle nuove e il potenziamento della rete idrica in via Livornese. Lo rende noto Acque, la società che gestisce il servizio idrico. "L’intervento, avviato a gennaio, ha consentito la sostituzione di un tratto di condotta piuttosto deteriorato e soggetto in passato a diversi guasti – si legge nella nota di Acque – Obiettivo, adesso raggiunto, quello di migliorare l’efficienza e l’affidabilità del servizio idrico nella zona, con un occhio anche alla gestione sostenibile della risorsa. I lavori, progettati da Ingegnerie Toscane ed eseguiti dal gestore idrico del Basso... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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