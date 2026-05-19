Finge una telefonata e ruba gli occhiali di lusso per oltre 2 mila euro dalla vetrina | 38enne denunciata

Una donna di 38 anni è stata denunciata dai carabinieri di Parma dopo aver simulato una telefonata e sottratto occhiali di lusso dal valore di oltre 2.000 euro dalla vetrina di un negozio. L’indagine, condotta con attenzione, ha portato alla sua identificazione e identificazione. La donna, di origine dell’est Europa e residente fuori provincia, è ora in attesa di eventuali provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria.

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I carabinieri della Stazione di Parma Centro, al termine di una minuziosa attività d’indagine, hanno recentemente denunciato alla Procura della Repubblica di Parma una 38enne dell’est Europa residente fuori provincia. La donna è ritenuta la presunta responsabile del furto di occhiali di lusso da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Si finge farmacista e ruba oltre 700 euro dalla cassa: arrestata cinquantatreenne Questo ho verificato sembra come la telefonata del the general: Andreas ha mai comprato scarpe Frau? No. Risolto. #garlasco x.com Truffatore di rimborsi finge di essere italiano reddit Finge di fare una telefonata e nel frattempo riga l'auto della nuova fidanzata dell'ex: dovrà frequentare un corso anti violenzaTREVISO Tutto è iniziato quando si è ritrovata l’auto rigata. Passi una volta, ma dopo la seconda, la terza e anche una quarta, la donna, una farmacista, si ... ilgazzettino.it Si finge cieco per incassare la pensione: tradito da una telefonata ai vigili mentre guida e si incastra da solo. Sequestrati 104mila euroÈ diventata famosa la scena del film Benvenuti al Sud, in cui Claudio Bisio per non farsi trasferire si finge disabile in sedia ... msn.com