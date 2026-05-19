Al Senato il dibattito sul disegno di legge sul fine vita riprende dopo settimane di sospensione, con una data fissata per il 3 giugno per l’esame in aula. Tra le novità emerse, si discute anche della possibilità di ricorrere al medico in intramoenia come opzione legata alle procedure di fine vita. La discussione si svolge senza novità sul testo, che continua a essere oggetto di attenzione e aggiornamenti tra i senatori.

Al Senato continua lo stop and go sul disegno di legge sul fine vita. Definita la data del 3 giugno per l’avvio dell’esame in Aula - apparentemente un passo avanti, rivendicato dalle opposizioni una settimana fa - ora la maggioranza apre a nuovi emendamenti. Una novità voluta da Forza Italia, che non a caso sta lavorando ad alcune modifiche in un estremo tentativo di mediazione con il centrosinistra, specie sul ruolo del Servizio sanitario nazionale. Tra gli emendamenti su cui lavora Forza Italia c’è l’ipotesi di «affidarsi alla volontarietà e gratuità da parte del medico generico» che può praticare il trattamento di fine vita «anche in intramoenia». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Fine vita, il ddl torna in pista e spunta l’ipotesi di ricorrere al medico in intramoenia

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