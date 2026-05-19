Fine vita centrodestra apre | verso deposito emendamenti

Il dibattito sul disegno di legge sul fine vita si riapre con l’accordo del centrodestra di tornare in commissione per depositare nuovi emendamenti. La richiesta di Forza Italia è stata accolta, e sarà possibile presentare ulteriori modifiche, con il termine per le proposte che verrà riaperto. La discussione sulla legge aveva subito una sospensione, ma ora si torna a lavorare sulle proposte in vista di eventuali approvazioni future.

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Nel giorno in cui ricorre il decennale della scomparsa diMarco Pannella, che al tema ha dedicato innumerevoli battaglie, arriva la notizia chesul disegno di legge sul fine vita si riaprirà il termine per presentare nuovi emendamenti in commissione. La richiesta, accolta da tutti i gruppi, è stata avanzata daForza Italia, che ha l’obiettivo di tentare una mediazione con le opposizioni per giungere ad un testo condiviso da presentare in Aula il prossimo3 giugno. È quanto emerso dalla riunione di maggioranza che si è svolta al Senato a cui hanno partecipato i capigruppo del centrodestra, i relatori del ddl, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani e il viceministro della Giustizia,Francesco Paolo Sisto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fine vita, centrodestra apre: verso deposito emendamenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Fine vita, l'opposizione sfida il centrodestra Una parte del centrodestra ha aperto alla legge sul fine vitaNon trasformare il dibattito in uno scontro ideologico, ma anzi favorire il confronto mettendo da parte le tifoserie. Fine vita: accordo nel centrodestra per nuovi emendamenti. Forza Italia: Affidarsi alla volontarietà del medico generico x.com Fine vita: accordo nel centrodestra per nuovi emendamenti. Forza Italia: Affidarsi alla volontarietà del medico genericoRiunione di maggioranza al Senato: saranno riaperti i temini per emedare il testo base sul fine vita. Ma non ci dovrebbe essere l'introduzione del ... huffingtonpost.it Fine vita, sì a nuovi emendamenti in commissione: tra le ipotesi anche il medico genericoLeggi su Sky TG24 l'articolo Fine vita, sì a nuovi emendamenti in commissione: tra le ipotesi anche il medico generico ... tg24.sky.it