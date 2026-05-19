Finale Grande Fratello chi sarà il vincitore | televoto ancora aperto tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi

Stasera, martedì 19 maggio, si tiene la finale del Grande Fratello, trasmessa in diretta su Canale 5. Il televoto è ancora aperto tra i due concorrenti finalisti, Raimondo Todaro e Renato Biancardi, che si contendono la vittoria. La puntata si svolge davanti a un pubblico davanti agli schermi, con gli spettatori chiamati a votare fino all’ultimo momento. La decisione finale sarà annunciata al termine della diretta, determinando il vincitore di questa edizione.

La diretta della finale del Grande Fratello stasera, martedì 19 maggio, in diretta su Canale 5 e Mediaset Infinity: chi sarà il vincitore tra i finalisti rimasti nella casa?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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