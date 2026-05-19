Final Four da batticuore a Castel Mella | la Raffa elegge i nuovi campioni d' Italia

A Castel Mella si è disputata la Final Four di basket maschile per la stagione 2026. Le squadre in gara erano Fashion Service Sant’Angelo Montegrillo, MP Filtri Caccialanza, Creative Vigasio e RDF Sammartinese. La competizione si è svolta durante un fine settimana intenso, con partite che hanno visto diverse sorprese e momenti di grande tensione. La finale ha determinato la squadra campione d’Italia, con le finaliste che si sono affrontate sul parquet nel corso delle ultime sfide.

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Il grande spettacolo della Raffa è pronto ad accendere Castel Mella, in provincia di Brescia, nel fine settimana del 23 e 24 maggio 2026. Sulle corsie del bocciodromo di Arcos Brescia Bocce andranno in scena le Final Four che assegneranno gli scudetti della massima serie Seniores Maschile, Seniores Femminile e Juniores. Due giornate ad altissima intensità agonistica, con il meglio del panorama nazionale pronto a contendersi il tricolore. La serie A maschile arriva all’atto conclusivo dopo una lunga regular season iniziata il 25 ottobre 2025 e conclusa il 2 maggio 2026. Delle dieci squadre al via, soltanto quattro sono riuscite a conquistare il pass per la fase decisiva: Fashion Service Sant’Angelo Montegrillo (Pg), MP Filtri Caccialanza (Mi), Creative Vigasio (Vr) e RDF Sammartinese (RE). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Final Four da batticuore a Castel Mella: la Raffa elegge i nuovi campioni d'Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scudetto femminile a Brescia: tecnica, crescita e futuro nelle Final Four di Castel MellaC’è qualcosa di ostinato e silenzioso nel modo in cui una boccia trova la sua linea. Castel Mella: Sagra del LoertisCinque giorni all’insegna dei sapori locali, della convivialità e delle tradizioni che si rinnovano: dal 22 al 26 aprile torna a Castel Mella la...