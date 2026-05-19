Fidenza sfregio al cippo del partigiano Guatelli | denunciato maghrebino

A Fidenza, un uomo di origini maghrebine è stato denunciato per aver danneggiato il cippo dedicato al partigiano Guatelli. La persona è conosciuta alle forze dell’ordine per precedenti episodi legati a reati contro la legge. L’episodio è stato segnalato alle autorità, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessuna altra informazione è ancora stata resa nota in merito alle motivazioni o alle circostanze dell’atto vandalico.

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Tempestiva indagine dei Carabinieri della Stazione di Fidenza, che hanno identificato e denunciato il presunto autore del gesto Un episodio grave e offensivo ha profondamente scosso la comunità di Fidenza. Nella notte del 6 marzo scorso è stato deturpato il cippo commemorativo dedicato a Renato Guatelli, suscitando la ferma condanna dell’A.N.P.I. – Sezione di Fidenza e l’indignazione dei cittadini. Il monumento, situato in via Giuseppe Mazzini, nei pressi del Centro Giovanile, rappresenta un luogo simbolico e di memoria per la città. Il cippo è dedicato a Renato Guatelli, giovane partigiano fidentino conosciuto con il nome di battaglia “Buff”, caduto il 18 dicembre 1944 a soli 21 anni durante un violento scontro a fuoco contro le truppe nazifasciste. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Oltraggio alla memoria partigiana: vile sfregio al cippo di Renato Guatelli. Nei guai 35enne stranieroUn gesto oltraggioso e inqualificabile ha scosso profondamente la comunità di Fidenza. Fidenza, video cattura lo sfregio al monumento del partigiano Buff? Punti chiave Come ha fatto l'uomo a compiere lo scempio senza essere visto? Quali dettagli hanno permesso ai Carabinieri di identificare il... Scempio al cippo di Renato Guatelli a Fidenza: denunciato 35enne magrebinoE' stato un gesto oltraggioso ha scosso profondamente la comunità di Fidenza. Nella notte dello scorso 6 marzo fu deturpato il cippo eretto in memoria di Renato Guatelli. A seguito della scoperta dell ... gazzettadiparma.it