Fidal | 5 milioni per la Sae e dubbi sulla trasparenza dei bilanci

La Federazione italiana di atletica leggera ha annunciato un investimento di cinque milioni di euro destinati alla società Sae, suscitando interrogativi sulla trasparenza dei bilanci. A oggi, la Fitp non ha reso pubblici i dati finanziari relativi all’anno 2025, lasciando aperti dubbi sulla gestione economica. Inoltre, si è scoperto che la federazione ha investito ingenti somme in un gruppo editoriale, senza che siano state fornite spiegazioni dettagliate sulle modalità e le finalità di tali operazioni.

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? Domande chiave Perché la Fitp non pubblica i dati finanziari del 2025 online?. Come può una federazione sportiva investire milioni in un gruppo editoriale?. Chi garantisce la tracciabilità dei fondi usati per l'acquisto della Sae?. Quali rischi comporta la disparità di trasparenza tra le diverse federazioni?.? In Breve Sportcast investe 5 milioni per acquistare il 6,7 per cento della Sae. Fitp dichiara ricavi di 230 milioni di euro superando la Figc. Sito Fitp mostra solo preventivo 2024 nonostante comunicazioni dati 2025. Enti come Fidal e Bocce hanno pubblicato bilanci preventivi 2026. Cinque milioni di euro investiti tramite la controllata Sportcast per l’acquisto del 6,7 per cento della Sae, proprietaria della Stampa di Torino, segnano un passaggio decisivo nella gestione finanziaria della Federazione italiana tennis e padel. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fidal: 5 milioni per la Sae e dubbi sulla trasparenza dei bilanci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trasparenza dei partiti, irregolarità nei bilanci di Avs e Pd. E tutti si dimenticano delle donneI partiti finiti nel mirino della Commissione parlamentare di verifica dei bilanci sono in tutto sedici, ma fa scalpore che proprio i due partiti di... Reggia di Carditello, dubbi sulla gestione. Interrogazione del M5s al Ministero: "Più trasparenza"Deputato pentastellato sollecita il ministro della Cultura Alessandro Giuli a verificare la gestione della Fondazione: "Sezione amministrazione...