Fiammetta Amadori, attrice che vive a Roma, ha dichiarato di sentire ancora molto forte il legame con il suo paese natale, Tavullia, anche se ormai la sua vita si svolge nella capitale. Pur lavorando nel mondo dello spettacolo e abitando lontano, la giovane si confida dicendo che il desiderio di tornare a casa si fa sempre più presente. La relazione con il suo luogo di origine rimane intensa, anche se il suo percorso professionale la porta altrove.

E’ giunta l’ora di tornare a casa. Per la giovane attrice Fiammetta Amadori il legame con Tavullia, il suo paese natale, si può al massimo allentare, ma non si spezza. Terminate alla fine di aprile le riprese del film "Un mondo percepito" scritto e diretto da Pierpaolo Marcelli, vincitore del bando regionale 2025 della Fondazione "Marche Cultura – Marche film commission" e girato in gran parte a Pesaro, l’esordiente attrice 25enne, che nella pellicola interpreta una studentessa attivista per l’ambiente, è tornata a Roma ma sta già programmando il ritorno nelle sua città, per l’estate. "Fino a 4 fa, quando mi sono trasferita a Roma per lavoro, ho sempre vissuto a Tavullia – racconta -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiammetta e Tavullia: "Faccio l’attrice e abito a Roma, ma il mio cuore è lì"

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