Festival dell' Economia ci siamo | domani si comincia

Domani si apre il Festival dell'Economia, un appuntamento che quest'anno si concentra su temi come l'Europa e la coesione territoriale, il governo delle città, l'astensionismo, i giovani e la democrazia, oltre alle infrastrutture. L'evento coinvolge relatori e esperti che discuteranno di questi argomenti attraverso incontri e tavole rotonde. La manifestazione si svolge in diverse location cittadine e durerà più giorni, offrendo l'opportunità di approfondimenti e confronti su questioni di attualità.

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Europa e coesione territoriale, governare le città, astensionismo, giovani alla prova della democrazia e infrastruttura. Sono alcuni dei grandi temi che domani, mercoledì 20 maggio, apriranno la 21esima del Festival dell’Economia di Trento, in programma fino a domenica.“Dal mercato ai nuovi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Stratégies et trahisons, la chute de la Gauche française Sullo stesso argomento Leggi anche: Palio dei Somari, ci siamo. Domani il primo atto: "Torrita si veste a festa" CI SIAMO! Manca 1 giorno al #FestivalEconomiaTrento 2026 DAL MERCATO AI NUOVI POTERI. Le speranze dei giovani 20 - 24 Maggio 2026 Trento Panel, incontri e #FuoriFestival ti aspettano Segui i canali per aggiornamenti e program x.com Pescara al Festival dell’Economia di Trento: Masci al confronto con i sindaci di Roma, Milano, Trento e TrevisoIl capoluogo adriatico avrà uno spazio all'interno del prestigioso appuntamento organizzato per il quinto anno consecutivo dal Gruppo Il Sole 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia auto ... ilpescara.it Festival dell'Economia, ci siamo: domani si cominciaEuropa e coesione territoriale, governare le città, astensionismo, giovani alla prova della democrazia e infrastruttura. Sono alcuni dei grandi temi che domani, mercoledì 20 maggio, apriranno la 21esi ... trentotoday.it