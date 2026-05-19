Festival dell' Economia ci siamo | domani si comincia
Domani si apre il Festival dell'Economia, un appuntamento che quest'anno si concentra su temi come l'Europa e la coesione territoriale, il governo delle città, l'astensionismo, i giovani e la democrazia, oltre alle infrastrutture. L'evento coinvolge relatori e esperti che discuteranno di questi argomenti attraverso incontri e tavole rotonde. La manifestazione si svolge in diverse location cittadine e durerà più giorni, offrendo l'opportunità di approfondimenti e confronti su questioni di attualità.
Europa e coesione territoriale, governare le città, astensionismo, giovani alla prova della democrazia e infrastruttura. Sono alcuni dei grandi temi che domani, mercoledì 20 maggio, apriranno la 21esima del Festival dell’Economia di Trento, in programma fino a domenica.“Dal mercato ai nuovi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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