Festa per il giardino condiviso Nome scelto dai bimbi | Orto Luce

Da ilgiorno.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione di una festa dedicata al giardino condiviso, i bambini e le bambine delle scuole primarie hanno scelto il nome “Orto, luce” per il nuovo spazio. La denominazione riflette il loro legame con la terra e richiama il nome della frazione di Lucernate. La cerimonia ha coinvolto i partecipanti, che hanno assistito alla presentazione del nome deciso dai più giovani. La proposta è stata condivisa tra gli adulti presenti durante l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il nome scelto dai bambini e dalle bambine delle scuole primarie è “ Orto, luce “, racconta il legame con la terra e richiama il nome della frazione di Lucernate. C’è anche un ‘sottotitolo’ che invece racchiude il senso del progetto: “Insieme, coltiviamo comunità“. È il Giardino condiviso di via Verbania inaugurato nel fine settimana a Rho. È la prima opera ultimata nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune. Il Giardino sorge in prossimità della primaria Frontini, della biblioteca e del centro civico: interamente recintato, due casette di servizio, per l’accoglienza e il ricovero degli attrezzi, uno spazio pavimentato con tavoli e panche, un orto didattico, un frutteto di varietà antiche, piante aromatiche e altre specie da fiore e da bacca per l’avifauna e gli insetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

festa per il giardino condiviso nome scelto dai bimbi orto luce
© Ilgiorno.it - Festa per il giardino condiviso. Nome scelto dai bimbi: Orto, Luce
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Vangelo del giorno | RIMANI NELLAMORE DI GESÙ! - p. Luca Arzenton

Video Vangelo del giorno | RIMANI NELLAMORE DI GESÙ! - p. Luca Arzenton

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Visita all'Orto botanico e giardino delle biodiversità

All’Orto Botanico di Napoli torna la mostra-mercato "Planta, il giardino e non solo"L’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II presenta la XII edizione di “Planta, il giardino e non solo”, la storica...

festa per il giardinoFesta dei Popoli: dal 22 al 24 maggio nel giardino Princigalli la 22° edizione del Festival interculturale che promuove l’incontro tra popoli e cultureFesta dei Popoli: dal 22 al 24 maggio nel giardino Princigalli la 22° edizione del Festival interculturale che promuove l’incontro tra popoli e culture ... ilikepuglia.it

festa per il giardinoEmergency, due giorni di festa per il 32° compleanno della Ong fondata da Gino StradaA Milano, sabato 16 e domenica 17 a Casa Emergency con – tra gli altri – Luca Barbarossa, Fiorella Mannoia e Noemi ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web