Festa per il giardino condiviso Nome scelto dai bimbi | Orto Luce

In occasione di una festa dedicata al giardino condiviso, i bambini e le bambine delle scuole primarie hanno scelto il nome “Orto, luce” per il nuovo spazio. La denominazione riflette il loro legame con la terra e richiama il nome della frazione di Lucernate. La cerimonia ha coinvolto i partecipanti, che hanno assistito alla presentazione del nome deciso dai più giovani. La proposta è stata condivisa tra gli adulti presenti durante l’evento.

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Il nome scelto dai bambini e dalle bambine delle scuole primarie è “ Orto, luce “, racconta il legame con la terra e richiama il nome della frazione di Lucernate. C’è anche un ‘sottotitolo’ che invece racchiude il senso del progetto: “Insieme, coltiviamo comunità“. È il Giardino condiviso di via Verbania inaugurato nel fine settimana a Rho. È la prima opera ultimata nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune. Il Giardino sorge in prossimità della primaria Frontini, della biblioteca e del centro civico: interamente recintato, due casette di servizio, per l’accoglienza e il ricovero degli attrezzi, uno spazio pavimentato con tavoli e panche, un orto didattico, un frutteto di varietà antiche, piante aromatiche e altre specie da fiore e da bacca per l’avifauna e gli insetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa per il giardino condiviso. Nome scelto dai bimbi: Orto, Luce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Vangelo del giorno | RIMANI NELLAMORE DI GESÙ! - p. Luca Arzenton Sullo stesso argomento Leggi anche: Visita all'Orto botanico e giardino delle biodiversità All’Orto Botanico di Napoli torna la mostra-mercato "Planta, il giardino e non solo"L’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II presenta la XII edizione di “Planta, il giardino e non solo”, la storica... La Pista 500, la storica pista di collaudo Fiat sul tetto del Lingotto a Torino (oggi trasformata in un grande giardino pensile panoramico). Stasera c’è una festa della Mondadori per il Salone. Peccato il tempo… x.com Fatto per un'amica per la Festa della Mamma il cui unico consiglio era ama il viola e odia le rose reddit Festa dei Popoli: dal 22 al 24 maggio nel giardino Princigalli la 22° edizione del Festival interculturale che promuove l’incontro tra popoli e cultureFesta dei Popoli: dal 22 al 24 maggio nel giardino Princigalli la 22° edizione del Festival interculturale che promuove l’incontro tra popoli e culture ... ilikepuglia.it Emergency, due giorni di festa per il 32° compleanno della Ong fondata da Gino StradaA Milano, sabato 16 e domenica 17 a Casa Emergency con – tra gli altri – Luca Barbarossa, Fiorella Mannoia e Noemi ... repubblica.it