Festa con i tifosi Bagno di folla per il rientro in città

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa mille tifosi si sono radunati a Torino per accogliere la squadra al suo ritorno in città. La folla ha atteso il gruppo sportivo lungo il percorso, creando un'atmosfera di festa e entusiasmo. La presenza numerosa ha mostrato l'affetto dei supporters, che hanno seguito con attenzione il rientro, assistendo dal vivo alla celebrazione del risultato ottenuto. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con il rispetto delle norme di sicurezza e ordine pubblico.

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Sono andati in circa mille a Torino per stare vicino alla squadra e per assistere dal vivo al successo. Erano in circa duecentocinquanta ieri ad attendere che gli atleti tornassero a casa dopo un lungo ma dolce viaggio in treno ed in autobus. Al parcheggio di Centova, abituale luogo di ritrovo per le partenze della squadra, i fedelissimi non sono mancati. Cori, bandiere e applausi hanno trasformato il piazzale in una bolgia di entusiasmo per celebrare un trionfo storico che resterà scolpito nella memoria dei tifosi. L’arrivo del pullman è stato accolto come quello di una rock band. Appena scesi, gli atleti sono stati travolti dall’affetto dei sostenitori che hanno voluto immortalare ogni istante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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