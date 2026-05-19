Festa con i tifosi Bagno di folla per il rientro in città

Circa mille tifosi si sono radunati a Torino per accogliere la squadra al suo ritorno in città. La folla ha atteso il gruppo sportivo lungo il percorso, creando un'atmosfera di festa e entusiasmo. La presenza numerosa ha mostrato l'affetto dei supporters, che hanno seguito con attenzione il rientro, assistendo dal vivo alla celebrazione del risultato ottenuto. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con il rispetto delle norme di sicurezza e ordine pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui