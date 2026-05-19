Nel primo trimestre, Ferretti ha registrato ricavi netti di 302,1 milioni di euro, rispetto ai 328,5 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Questo rappresenta una diminuzione dell’8%. La società ha comunicato i risultati attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori commenti sulle cause di questa variazione. La riduzione dei ricavi si riflette anche sui livelli di redditività, che risultano in calo rispetto ai dati del primo trimestre 2025.

Ferretti ha chiuso il primo trimestre con ricavi netti pari a 302,1 milioni di euro, in calo dell’8% rispetto ai 328,5 milioni del primo trimestre 2025. La flessione è attribuita principalmente ai ritardi nella raccolta ordini dal Medio Oriente e al conseguente impatto sulla generazione dei ricavi. L’ EBITDA adjusted si è attestato a 48,7 milioni di euro (-7,2% sul Q1 2025), con un margine al 16,1%, in aumento di 10 punti base rispetto al 16,0% dello stesso periodo dell’anno precedente. Il miglioramento della marginalità è stato sostenuto dal mix del portafoglio ordini, con maggiore contribuzione dei segmenti a più alta redditività, e dalla disciplina sui costi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ferretti: ricavi e redditività in calo nel 1° trimestre

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