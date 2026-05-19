Ferretti fatturato e ordini in calo | Fase da affrontare con realismo

Nel primo trimestre dell'anno, l'azienda ha registrato un calo dell’8% nei ricavi netti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La società ha anche segnalato una diminuzione di ordini e fatturato, in una fase che definisce come da affrontare con realismo. Recentemente, la governance è stata rinnovata con la conferma dell’azionista di maggioranza cinese, mentre una proposta di scalata da parte di un investitore ceco non è andata a buon fine.

Primo trimestre segnato da segni meno per Ferretti, che ha appena rinnovato la sua governance con la conferma dell'azionista di maggioranza cinese Weichai e l'insuccesso della scalata del magnate ceco Kkgc: i ricavi netti risultano infatti in calo dell'8% rispetto al primo trimestre 2025. Sul. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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