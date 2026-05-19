In un clima di incertezza sul futuro dell’allenatore, Ciro Ferrara si distingue come l’unico a confermare la sua convinzione sulla permanenza di Antonio Conte alla guida del Napoli anche nella prossima stagione. Altri protagonisti del settore si sono già espressi in modo diverso, lasciando spazio a dubbi e speculazioni. Ferrara ha ribadito pubblicamente la sua opinione, mentre non sono state ancora ufficializzate decisioni da parte della società o dell’allenatore stesso.

Ciro Ferrara sembra essere rimasto l’unico a credere nella permanenza di Antonio Conte a Napoli anche nella prossima stagione, tra quelli che si sono espressi in merito. L’ex calciatore azzurro ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha ribadito la sua idea, già esposta dopo la partita del Napoli contro il Pisa domenica. Ciro Ferrara: “La mia sensazione è che Conte rimarrà”. Ferrara ha dichiarato al quotidiano in merito alla stagione del Napoli e all’ultima partita contro l’Udinese domenica prossima alle 18: “ Sono certo che Conte preparerà in maniera maniacale l’ultima gara con l’Udinese. Vuole a tutti i costi la seconda piazza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ferrara l’unico che ci crede: “Per me Conte rimane a Napoli”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ferrara prende in giro Conte sul tweet di De Laurentiis: Pensavi che si riferisse a se stesso

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli-Inter, Conte ci crede: esperienza contro Lautaro”

Il Napoli ci crede: contro il Parma Conte può scrivere un nuovo recordIl Napoli, dopo la vittoria contro il Milan continua a sognare il titolo e guarda con fiducia alla prossima sfida contro il Parma.

| Ciro Ferrara a Kiss Kiss: #Conte? Stiamo parlando di un allenatore che parla con i risultati, può piacere, non può piacere la comunicazione, possiamo parlare di tutto quello che vogliono. Dopo dire che parlano i risultati, quello che Antonio ha fatto a livello x.com

Ferrara: Non mi aspettavo il k.o della Juve contro la Fiorentina, anche Spalletti è in discussioneCiro Ferrara, ex difensore della Juventus e del Napoli si sofferma sulla crisi dei bianconeri. Le sue parole al Corriere dello Sport. tuttojuve.com

L'EX - Ferrara: Conte? E' l'unico che arriva sempre primo o secondo, suo obiettivo mantenere l'attuale posizione in campionatoCiro Ferrara, ex terzino del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, ricordando l’ultima volta che Pisa e Napoli si sono affrontate in Serie A, nella stagione 1990- ... napolimagazine.com