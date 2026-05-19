Ferrara | Alla Juve la riflessione deve essere profonda e coinvolgere società allenatore e giocatori

Un dirigente della squadra di calcio ha dichiarato che, dopo le recenti performance, è necessario un momento di riflessione che coinvolga tutte le componenti del club, dalla dirigenza agli allenatori e ai giocatori. La sua osservazione sottolinea l’esigenza di analizzare attentamente le problematiche attuali, senza indicare specifici aspetti o responsabilità. La volontà di affrontare la situazione in modo approfondito si basa sulla necessità di individuare eventuali soluzioni per migliorare la condizione generale del team.

Ferrara: «Alla Juve la riflessione deve essere profonda a tutti i livelli: società, allenatore e giocatori». Le parole dell’ex difensore bianconero. Talent di Dazn, Ciro Ferrara è stato un grande difensore della Juventus che con Marcello Lippi ha vinto tutto. Oggi guarda alla situazione in casa bianconera e alle altre big del campionato. Le parole al Corriere dello Sport. L’INTER CAMPIONE – « I nerazzurri hanno strameritato lo scudetto. Tutti i numeri sono dalla loro parte. L’unica eccezione è la miglior difesa, che è del Como. Hanno gestito al meglio anche i momenti di difficoltà ». Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata COSA FARA’ CONTE – « Intanto sono certo che preparerà in maniera maniacale l’ultima gara con l’Udinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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