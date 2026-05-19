Una discussione tra vicini per motivi non chiari è sfociata in un episodio violento, durante il quale un uomo è stato ferito al volto con un coltello. La scena si è conclusa con l’arresto di un uomo vicino al luogo dell’aggressione. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. La dinamica dell’evento è al momento oggetto di approfondimenti.

Una lite tra vicini per futili motivi ha rischiato di degenerare e un cittadino egiziano ha rischiato di morire. Nella notte tra sabato e ieri domenica i carabinieri della stazione di Treviglio hanno arrestato A.A., cittadino marocchino di 54 anni, residente a Treviglio. Deve rispondere di tentato omicidio. La vittima, un cittadino egiziano di 52 anni anch’egli residente a Treviglio e vicino di casa dell’indagato. Sabato intorno alle ore 23.30 si è presentato all’ingresso principale della caserma dei carabinieri di Treviglio, in evidente stato di agitazione: perdeva sangue. I militari presenti in caserma sono immediatamente intervenuti prestando i primi soccorsi e richiedendo l’intervento del personale sanitario al 118. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ferito al volto con un coltello. Vicino arrestato

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Two in custody after knife attack

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