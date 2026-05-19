Ferita sull' aliscafo la denuncia della vittima | In stato di choc con dolori e impossibilitata a sbarcare a Capri

Una donna è rimasta ferita durante un viaggio in aliscafo tra Napoli e Capri sabato pomeriggio. L’incidente si è verificato a bordo del “Vesuvio jet”, con quattro finestrini rotti e altri sei danneggiati. La vittima, un’avvocatessa, si trovava in stato di choc, con dolori e l’impossibilità di scendere a terra. La donna ha denunciato l’accaduto, riferendo di essere rimasta ferita a causa del danno ai finestrini e della conseguente situazione di emergenza a bordo.

L'incidente avvenuto sabato pomeriggio sull'aliscafo “Vesuvio jet”, in servizio sulla rotta da Napoli a Capri, con quattro finestrini rotti e sei danneggiati, ha causato il ferimento di un'avvocatessa napoletana. Il mare era a forza quattro e un'onda anomala si è abbattuta sulla nave veloce. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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