Feluche dello Stretto sorteggiata la stagione 2026 | assegnate le poste per la caccia al pescespada
Alla Capitaneria di porto di Messina è stato effettuato il sorteggio per la stagione 2026 della caccia al pescespada nello Stretto. L'evento rappresenta uno dei momenti tradizionali più significativi per la marineria locale, segnando ufficialmente l'inizio delle attività di pesca per l'anno in corso. Le “poste” assegnate determinano le aree di pesca per i pescherecci coinvolti, seguendo le procedure previste dalle normative vigenti. La cerimonia ha visto la partecipazione degli operatori e delle autorità competenti.
Alla Capitaneria di porto di Messina si è rinnovato uno dei riti più identitari della marineria dello Stretto: il sorteggio delle “poste” che segna, di fatto, l’avvio della stagione della caccia al pescespada.Nella giornata di ieri, 18 marzo, presso la sede della Capitaneria di porto di Messina –. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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