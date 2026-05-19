Federico scomparso a 17 anni | la notizia è appena arrivata

Nella giornata del 18 maggio, una comunità si è svegliata con la notizia della scomparsa di un ragazzo di 17 anni. Le autorità hanno avviato ricerche immediatamente, coinvolgendo forze dell’ordine e volontari. La famiglia ha confermato di non aver avuto contatti con il giovane dall’ultimo avvistamento. Le ricerche sono proseguite senza sosta per tutta la giornata. La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti della zona, che attendono aggiornamenti.

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Ore di forte preoccupazione e ricerche senza sosta hanno tenuto con il fiato sospeso un’intera comunità dopo la scomparsa di un ragazzo di 17 anni avvenuta nella giornata del 18 maggio. Familiari, amici e residenti hanno seguito con angoscia gli aggiornamenti arrivati dalle forze dell’ordine, mentre squadre di soccorso e volontari hanno battuto per ore le aree boschive e i sentieri più isolati del territorio. Le operazioni sono andate avanti anche durante la notte, con un imponente dispiegamento di mezzi tra zone montane e aree al confine tra Lazio e Abruzzo. L’attenzione degli investigatori si è concentrata fin da subito sugli ultimi spostamenti del giovane, allontanatosi da casa a bordo di un quad. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Federico scomparso a 17 anni: la notizia è appena arrivata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SARA RICEVE UNA BRUTTA NOTIZIA! DOVE ANDRÀ ORA A VIVERE CON SUO FIGLIO Sullo stesso argomento Scomparso da un mese, la notizia su Vincenzo è appena arrivataIl dramma che ha colpito la comunità di Sessa Aurunca rappresenta una ferita profonda per l’intero territorio casertano, segnato da settimane di... Alessandro Venturelli scomparso, la notizia è appena arrivata. Lo cercava anche Chi l’ha vistoArriva una nuova segnalazione sul caso di Alessandro Venturelli, il giovane scomparso da Sassuolo il 5 dicembre 2020. Scomparso da Borgorose un ragazzo di 17 anni, ricerche in corso tra Lazio e Abruzzo | MASSIMA CONDIVISIONE x.com Tragico epilogo per Federico: trovato senza vita il 17enne scomparso tra Reatino e MarsicaSi sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Federico Ponziani, il ragazzo di 17 anni scomparso da Borgorose nel pomeriggio di ieri dopo essersi allontanato a bordo di un quad. laquilablog.it Federico Ponziani trovato morto, il ragazzo di 17 anni era scomparso da Borgorose: corpo rinvenuto in un boscoFederico Ponziani, 17 anni, è scomparso dalla casa dei suoi genitori a Borgorose, in provincia di Rieti: cosa sappiamo ... virgilio.it