Federico Ponziani trovato morto in un bosco vicino Borgorose risultava scomparso da 24 ore | le indiscrezioni
Federico Ponziani, un ragazzo di 17 anni, è stato trovato senza vita in un bosco vicino a Borgorose, dove era scomparso da circa 24 ore. Le ricerche delle forze dell'ordine erano in corso da ieri pomeriggio e si sono concluse con il ritrovamento del corpo senza vita. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle cause della morte, mentre le autorità hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La famiglia e i conoscenti sono stati informati della tragica scoperta.
Si chiudono tragicamente le ricerche di Federico Ponziani, il 17enne scomparso da Borgorose: il giovane è stato trovato morto in un bosco. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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