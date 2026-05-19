Durante gli Internazionali d’Italia 2026, si è fatta notare la giovane tennista Noemi Basiletti. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione degli appassionati italiani, che ora la seguono come una promessa nel circuito femminile. Un commento di un addetto ai lavori ha sottolineato il talento della giocatrice e la possibilità di svilupparlo ulteriormente. La competizione ha così contribuito a mettere in evidenza il suo nome, aprendo la strada a future apparizioni in tornei di livello superiore.

Gli Internazionali d’Italia 2026 hanno portato alle luci della ribalta Noemi Basiletti, consegnando agli appassionati italiani una nuova giocatrice da seguire nel circuito femminile. La tennista azzurra è stata protagonista di un torneo da favola iniziato il 28 aprile nelle pre-qualificazioni, proseguito con le due vittorie nelle qualificazioni e concluso con uno splendido 2° turno del WTA 1000 di Roma. La stagione della classe 2006 è iniziata con un’importante novità: lo scorso dicembre Basiletti si è spostata al Circolo della Stampa di Torino, iniziando a lavorare insieme a Federico Maccari. L’ex tennista professionista ha rilasciato un’intervista ai microfoni di OA Sport in cui ha ripercorso le emozioni di Roma, i primi mesi insieme a Noemi ed ha dato uno sguardo al futuro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Maccari “Noemi Basiletti ha un talento che va coltivato. Ampi margini sul servizio”

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