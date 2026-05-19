Federcontribuenti Dalila Loiacono nominata responsabile per Lazio e Roma Capitale

Il Consiglio Nazionale di Federcontribuenti ha annunciato la nomina di Dalila Loiacono come responsabile per la regione Lazio e Roma Capitale. La decisione è stata presa su proposta del Presidente Marco Paccagnella. Loiacono assume anche il ruolo di responsabile dello sportello dedicato ai contributi dell’Unione Europea. La nomina è stata comunicata il 19 maggio 2026. La professionista è avvocato e si occuperà di coordinare le attività territoriali e di supporto ai cittadini in materia di contributi europei.

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