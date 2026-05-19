Federcontribuenti Dalila Loiacono nominata responsabile per Lazio e Roma Capitale
Il Consiglio Nazionale di Federcontribuenti ha annunciato la nomina di Dalila Loiacono come responsabile per la regione Lazio e Roma Capitale. La decisione è stata presa su proposta del Presidente Marco Paccagnella. Loiacono assume anche il ruolo di responsabile dello sportello dedicato ai contributi dell’Unione Europea. La nomina è stata comunicata il 19 maggio 2026. La professionista è avvocato e si occuperà di coordinare le attività territoriali e di supporto ai cittadini in materia di contributi europei.
Roma, 19 maggio 2026 – Il Consiglio Nazionale di Federcontribuenti, su proposta del Presidente Marco Paccagnella, ha nominato l’Avvocato Dalila Loiacono responsabile territoriale Regione Lazio – Roma Capitale e responsabile dello sportello Contributi UE. Dalila Loiacono è stata cooptata presso l’associazione dei contribuenti italiani per “ la sua peculiare e ampia conoscenza oltre che nel campo economico, anche nel mondo delle imprese e del sociale ”, spiega una nota di Federcontribuenti. “Ho potuto constatare con i fatti – dichiara Marco Paccagnella – l’alta professionalità e serietà dell’avvocato. Loiacono presiederà per Federcontribuenti un territorio importante sotto il profilo politico-istituzionale, ricco di piccole e medie imprese, artigiani e commercianti, che sono l’ossatura economica della Capitale e della Regione Lazio ”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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