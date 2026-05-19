Federazioni e bilanci | trasparenza a intermittenza

Le federazioni sportive italiane sono enti di diritto privato che, pur ricevendo contributi pubblici e benefici fiscali, fanno parte del sistema pubblico dello sport, collegato a enti come il Coni e Sport e Salute. Questi organismi gestiscono i bilanci in modo variabile e spesso con poca trasparenza, portando a interrogativi sulla chiarezza delle loro operazioni finanziarie. La relazione tra settore pubblico e privato nel mondo dello sport si riflette anche nelle modalità di rendicontazione adottate da queste federazioni.

Le federazioni sportive italiane sono soggetti di diritto privato, ma gestiscono contributi pubblici, beneficiano di regimi fiscali agevolati e fanno parte a pieno titolo del sistema pubblico dello sport che ruota attorno a Coni e Sport e Salute. Quindi la trasparenza dei bilanci dovrebbe essere una regola elementare e uniforme per tutti. Anche perché ormai le federazioni non organizzano solo gare e tornei: muovono sponsor, televisioni, società, grandi eventi e, nel caso della Federazione italiana tennis e padel, perfino investimenti editoriali, come dimostrano quei cinque milioni di euro spesi tramite la controllata Sportcast per l’acquisto del 6,7 per cento della Sae, proprietaria della Stampa di Torino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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