FC Rieti | il club chiede alle istituzioni maggiore vicinanza

Il club di calcio locale ha indirizzato un appello alle autorità del territorio, chiedendo un sostegno più forte per garantire la continuità del progetto sportivo. La dirigenza ha specificato di voler ricevere un supporto concreto da parte degli enti locali, senza entrare nel dettaglio delle modalità. Sono stati inoltre sollecitati interventi per mantenere attiva la squadra e assicurare il funzionamento delle strutture. La richiesta si inserisce in un quadro di attenzione alle difficoltà di gestione e di stabilità del club.

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? Punti chiave Cosa chiede concretamente la dirigenza agli enti locali del territorio?. Come intendono i vertici di garantire la continuità del progetto?. Chi sono i protagonisti che hanno presentato il nuovo piano societario?. Perché il successo di Ippoliti è centrale per il calcio locale?.? In Breve Leonci, Rossetti e Ferretti presentano i nuovi progetti societari su canale 210.. Francesco Ippoliti del Torre Stimigliano segna 33 gol nella stagione agonistica.. Asvero Antonetti conduce il dibattito sportivo sul sito di SportLife.. Marzio Leoncini, Ugo Rossetti e Simone Ferretti hanno delineato il futuro della FC Rieti durante l’ultima puntata di Pillole di SportLife, trasmessa sul canale 210 di Tv. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FC Rieti: il club chiede alle istituzioni maggiore vicinanza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma: Raggi (M5s), vicinanza a bistrot antimafia, istituzioni non li lascino soliLa consigliera capitolina del M5s, Virginia Raggi, in una nota, esprime la sua vicinanza al bistrot antimafia Ohana, la cui vetrina è stata colpita a... Leggi anche: Orfani di vittime di femminicidio, parte l’iter per la prima assunzione in Regione: “Concreta vicinanza delle istituzioni” Il Rieti si rifà il look: nuovo logo per i 90 anni del club e organigramma rinnovato. Ecco gli incarichi. FotoSono stati questi i temi principali della conferenza stampa andata in scena oggi, 18 giugno, presso la sala stampa dello stadio 'Manlio Scopigno' alla presenza delle massime cariche societarie e tanti ... ilmessaggero.it Lazio, via alla partnership con il FC Rieti per l'Academy. Lotito: Partiamo dal territorio per creare basi solideLa Lazio Academy arriva in Sabina. Questa mattina a Rieti la società biancoceleste ha presentato ufficialmente, alla presenza del presidente Claudio Lotito e del suo omologo della società FC Rieti, ... calciomercato.com