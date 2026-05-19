Durante l’Eurovision Song Contest 2026, la giuria internazionale ha assegnato zero punti all’Ucraina e tre alla Romania, suscitando sorpresa tra gli spettatori. La Bulgaria si è invece aggiudicata la vittoria con 516 punti, diventando la prima classificata della manifestazione. In seguito al risultato, il direttore della televisione moldava ha deciso di dimettersi. La competizione musicale europea si è conclusa con questa vittoria e con alcuni episodi che hanno attirato l’attenzione dei media.

La Bulgaria trionfa all’Eurovision Song Contest 2026 con 516 punti, conquistando il primo posto della competizione musicale europea. Al secondo posto si classifica Israele con 343 punti: la performance del rappresentante israeliano, Noam Bettan, è stata accolta da una sonora contestazione da parte del pubblico della Wiener Stadthalle. La reazione della platea è scoppiata nel momento in cui un’ondata di voti al televoto aveva temporaneamente portato l’artista israeliano in testa alla classifica, prima che il risultato finale premiasse la Bulgaria. Fino a qui la cronaca stretta di quanto è accaduto al rush finale a Vienna. Ma in Moldavia si è verificato uno scossone politico e televisivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fatto insolito e grave. La nostra giuria di Eurovision ha dato 0 punti all’Ucraina e 3 punti alla Romania”: il direttore della tv moldava si dimette

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