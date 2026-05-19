Fara in Sabina 35enne ubriaco fugge dai carabinieri | arrestato tasso alcolemico altissimo

A Fara in Sabina, un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di sfuggire a un inseguimento. Durante il controllo, è risultato avere un livello di alcol nel sangue molto alto, e si è messo alla guida in stato di ebbrezza. Dopo aver abbandonato l’auto, ha proseguito la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e fermato. L’uomo, imprenditore, è stato portato in caserma e messo a disposizione delle autorità.

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