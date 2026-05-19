Fara in Sabina 35enne ubriaco fugge dai carabinieri | arrestato tasso alcolemico altissimo
A Fara in Sabina, un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di sfuggire a un inseguimento. Durante il controllo, è risultato avere un livello di alcol nel sangue molto alto, e si è messo alla guida in stato di ebbrezza. Dopo aver abbandonato l’auto, ha proseguito la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e fermato. L’uomo, imprenditore, è stato portato in caserma e messo a disposizione delle autorità.
Eseguito un arresto per fuga pericolosa, resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di ebbrezza a Fara in Sabina. Un imprenditore 35enne, originario di Roma e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo un inseguimento per le vie cittadine, scaturito da un controllo stradale nella frazione di Canneto. L’uomo, risultato positivo all’alcol test con un tasso di 2,13 gl, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Rieti. L’inseguimento tra le strade cittadine Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante un servizio di controllo alla circolazione stradale nella frazione di Canneto, nel territorio comunale di Fara in Sabina. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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