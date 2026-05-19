Fantacampionato le classifiche dopo la 37ª giornata | Davide Arpini in testa alla generale
Dopo la 37ª giornata di fantacampionato, si aggiornano le classifiche che tengono traccia delle performance dei partecipanti. Davide Arpini si trova in testa alla classifica generale, mentre vengono pubblicate anche le classifiche di giornata e quella dei lettori del quotidiano. Le diverse classifiche riflettono i risultati ottenuti fino a questo punto e sono state rese note al pubblico. I dati si riferiscono alle posizioni e ai punteggi accumulati dai partecipanti durante tutto il campionato.
La 37ª giornata di Serie A si è conclusa con le vittorie di Lecce, Cremonese e Cagliari arrivate rispettivamente contro Sassuolo, Udinese e Torino. Con le pagelle, i fantavoti e i punteggi finali già pubblicati, è il momento del riepilogo delle classifiche del Fantacampionato Gazzetta: ecco le prime venti posizioni della classifica di giornata, della generale e della speciale graduatoria riservata ai lettori del quotidiano. 1) Vittorio Triggiani (100,5 punti); 2) Vincenzo Miccoli (99,5); 3) Filippo Forci (98); 4) Ludovico Pellegrini (97,5); 5) Nicola Auletta (96,5); 6) Imerio Antonio Gussoni (96); 7) Andrea Lazzeroni (96); 8) Nicola... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
RISULTATI 17ª GIORNATA SERIE A 2025/26!
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