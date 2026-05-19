Fantacampionato il vincitore della 37ª giornata è Vittorio Triggiani

Il vincitore della 37ª giornata del Fantacampionato Gazzetta è Vittorio Triggiani, alla guida della squadra “ViTri Team”. La squadra ha ottenuto 100,5 punti totali, ottenuti anche grazie all'ingresso di Cheddira (13,5 il suo fantavoto finale), schierato da Vittorio in panchina, ma subentrato a Kean, che non ha giocato nella sfida tra Juventus e Fiorentina. Ecco nel dettaglio la formazione che ha portato Vittorio in vetta. Vittorio ha messo in campo la sua squadra con un 4-3-3. In porta c'è Sommer (fantavoto 8) che ha chiuso la sfida col Verona senza subire gol perché la rete di Bowie ha battuto Di Gennaro, terzo portiere interista. In difesa ci sono Delprato (6,5), Miranda (6,5), Mancini (14) e Dimarco (6). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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