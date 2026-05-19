Fango e record a Cese di Preturo | 200 fuoristrada sfidano il decennale

A Cese di Preturo si è svolta una gara di fuoristrada che ha visto la partecipazione di circa 200 veicoli, sfidando un percorso ricoperto di fango e diventato così difficile da attirare l’attenzione di appassionati e curiosi. L’evento ha anche segnato il tentativo di stabilire un nuovo record, con i partecipanti che hanno affrontato condizioni estreme. Durante la giornata sono state preparate grandi quantità di cibo, tra cui una maxi-amatriciana, per i 500 partecipanti presenti.

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