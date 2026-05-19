Fango e record a Cese di Preturo | 200 fuoristrada sfidano il decennale
A Cese di Preturo si è svolta una gara di fuoristrada che ha visto la partecipazione di circa 200 veicoli, sfidando un percorso ricoperto di fango e diventato così difficile da attirare l’attenzione di appassionati e curiosi. L’evento ha anche segnato il tentativo di stabilire un nuovo record, con i partecipanti che hanno affrontato condizioni estreme. Durante la giornata sono state preparate grandi quantità di cibo, tra cui una maxi-amatriciana, per i 500 partecipanti presenti.
? Domande chiave Come ha fatto il fango a trasformare il percorso in spettacolo?. Chi ha preparato la maxi-amatriciana per i 500 partecipanti?. Dove si è spostato il pubblico dopo le sfide nei boschi?. Quali sfide logistiche dovrà affrontare il club per la prossima edizione?.? In Breve 90% partecipanti dal Centro Italia, 10% da altre regioni verso l'Aquilano.. Circa 500 persone hanno consumato la maxi-amatriciana preparata dagli abitanti locali.. Show Village vicino Statale 8 ha attirato oltre 1.000 spettatori nel pomeriggio.. Evento inserito nel progetto L’Aquila insieme per lo sport 2026.. Circa 200 fuoristrada hanno sfidato il fango di Cese di Preturo sabato 16 maggio 2026, segnando il decennale del raduno Sulle Tracce del Mammut con numeri record e una partecipazione che ha superato le aspettative iniziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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