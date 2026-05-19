Salvo Sottile ha commentato pubblicamente un episodio legato a un omicidio avvenuto a Garlasco, approfondendo anche questioni legate all’ambiente. In particolare, ha denunciato che alcune persone inquinano i pozzi. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante la trasmissione Far West, in onda su Rai 2, dove ha affrontato il caso e altre tematiche di attualità. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle persone coinvolte o sui fatti specifici è stato fornito.

Una presa di posizione, netta, quella di Salvo Sottile. Presa di posizione sul delitto di Garlasco, uno dei temi principali di Far West, la trasmissione che conduce su Rai 2. Una difesa della famiglia Poggi, al centro, secondo Sottile, di insinuazioni e menzogne. Il giornalista ha detto la sua a margine della conferenza "Rai per Idmo", dedicata al contrasto della disinformazione e delle fake news. Secondo il conduttore, attorno alla vicenda sarebbero circolate troppe ricostruzioni prive di fondamento, falsità capaci di confondere il pubblico e alimentare sospetti infondati. "Il rischio è che quando c’è un innamoramento del pubblico nei confronti di un caso di cronaca, non riesci più a distinguere quali siano le fabbriche di fake news e le notizie vere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Famiglia Poggi, la denuncia di Salvo Sottile: "Chi inquina i pozzi"

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