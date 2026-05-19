La famiglia si è trasferita in una casa fornita dal Comune, situata in una zona boschiva. Questa notte i genitori e i tre bambini hanno passato la prima notte in questa nuova abitazione. Il trasferimento rappresenta il primo dettaglio importante nel quadro delle recenti vicende legate alla famiglia. La casa si trova in un’area immersa nel verde, lontana dal centro cittadino. Nessun altro dettaglio oltre al fatto che la famiglia ha trascorso la notte nella nuova sistemazione è stato comunicato.

I genitori dei tre bambini si sono trasferiti nella casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli. Dopo mesi al centro di una vicenda che continua a dividere opinione pubblica e istituzioni, arriva un passaggio concreto nel caso della cosiddetta “Famiglia nel bosco ”: Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno iniziato il trasferimento nella nuova abitazione di Palmoli, concessa gratuitamente dal Comune. Ad annunciarlo è stato il nuovo legale della coppia, Simone Pillon, che nella stessa giornata ha effettuato anche la sua prima visita alla casa famiglia di Vasto dove da oltre sei mesi si trovano i tre figli della coppia. Il dettaglio che segna il cambio di fase è arrivato proprio dal legale: “Il trasloco è praticamente ultimato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Famiglia nel bosco, il primo dettaglio dopo il trasferimento cambia il quadro: ‘Stanotte hanno dormito lì’

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Famiglia nel bosco, i genitori: I nostri bambini stanno soffrendo - 1mattina News 20/02/2026

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