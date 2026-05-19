Famiglia nel bosco i consulenti | Solide argomentazioni per il ricongiungimento

I consulenti di parte dei coniugi coinvolti nel caso della famiglia nel bosco hanno depositato oggi le loro osservazioni presso il Consulente tecnico d’ufficio. Si tratta di Tonino Cantelmi e Martina Aiello, che hanno presentato le proprie argomentazioni riguardo alla richiesta di ricongiungimento familiare. La documentazione riguarda le posizioni delle parti e le prove a supporto della richiesta di riunificazione, senza ulteriori dettagli su contenuti o motivazioni specifiche.

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I consulenti di parte dei coniugi Trevallion-Birmingham, Tonino Cantelmi e Martina Aiello, hanno depositato oggi le osservazioni al Consulente tecnico d’ufficio per il caso della cosiddetta famiglia nel bosco. “Si tratta di una vera e propria contro-perizia di oltre 300 pagine che, con solide argomentazioni scientifiche e un corredo logico-argomentativo, supportato da un copioso apparato di note e riferimenti alla più attuale letteratura in materia, mette in luce gli inemendabili e severi errori della perizia psichiatrica e personologica depositata dalla psichiatra Simona Ceccoli che descriveva competenze inadeguate da parte della coppia... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Famiglia nel bosco, i consulenti: “Solide argomentazioni per il ricongiungimento” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine nella casa offerta dal Comune di Palmoli Sullo stesso argomento Famiglia nel bosco, nuovo rapporto sui figli: disagio psicologico e condotte compulsive, consulenti: "Urgente ricongiungimento"Venerdì 17 aprile sono previste le perizie psicologiche sui tre minori, che verranno effettuate dalla consulente del Tribunale per i Minorenni Simona... Famiglia nel bosco, oggi si decide per il ricongiungimento familiareUn altro giorno importante per la famiglia nel bosco: la Corte d’appello dell’Aquila sta discutendo il ricorso presentato da Nathan e Catherine... Famiglia nel bosco, prima notte per Nathan e Catherine nella nuova casa a Palmoli. Pillon: Margini per accelerare il percorso ift.tt/etELc2y x.com Famiglia nel bosco, i consulenti dei genitori: Dai periti superficialità. Un differente stile di vita scambiato per incompetenza genitorialeNella valutazione effettuata, scrivono gli psichiatri dei Trevallion nelle oltre trecento pagine delle controdeduzioni, risultano del tutto ignorate le gravissime conseguenze degli effetti traumatici ... roma.corriere.it Famiglia nel bosco, Pillon annuncia la visita alla struttura di Vasto: Rilascerò una breve dichiarazioneIl legale dei coniugi della famiglia nel bosco annuncia una visita alla struttura che ospita i minori e nuovi incontri con gli operatori sociali, mentre prosegue la battaglia per il ricongiungimento f ... notizie.it