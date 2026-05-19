Falegname ucciso con una testata al volto countdown per la sentenza
Si sono concluse le arringhe dei difensori nel processo a carico di Gianluca Sangiorgio, imputato per l’omicidio di un falegname di 46 anni avvenuto a gennaio 2024 sul corso Freda a Cellole. La vittima è stata colpita con una testata al volto durante una lite, episodio che ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario. Ora il tribunale si appresta a emettere la sentenza, dopo aver esaminato le prove e ascoltato le argomentazioni di entrambe le parti.
Si sono concluse le arringhe dei difensori nel processo per Gianluca Sangiorgio accusato dell’omicidio di Roberto Fusciello, il falegname 46enne colpito con una testata al volto durante una lite avvenuta nel gennaio 2024 sul corso Freda a Cellole. Dinanzi alla Corte d’Assise del tribunale di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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