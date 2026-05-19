Falegname ucciso con una testata al volto countdown per la sentenza

Si sono concluse le arringhe dei difensori nel processo a carico di Gianluca Sangiorgio, imputato per l’omicidio di un falegname di 46 anni avvenuto a gennaio 2024 sul corso Freda a Cellole. La vittima è stata colpita con una testata al volto durante una lite, episodio che ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario. Ora il tribunale si appresta a emettere la sentenza, dopo aver esaminato le prove e ascoltato le argomentazioni di entrambe le parti.

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