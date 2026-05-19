FalComics 2026 presunto insulto omofobo a Manuel Priori | Sarebbe stato un volontario ANPAS | Avviati approfondimenti
Durante l’ultima edizione di FalComics a Falconara Marittima, tenutasi dal 15 al 17 maggio, Manuel Priori ha pubblicamente denunciato un episodio considerato offensivo. Secondo quanto riferito, si tratterebbe di un insulto di natura omofoba, attribuito a un partecipante all’evento. L’associazione di pubblica assistenza ha annunciato di aver avviato approfondimenti sulla vicenda per chiarire i fatti. La vicenda ha suscitato reazioni tra i presenti, senza che siano ancora stati forniti dettagli aggiuntivi.
FALCONARA MARITTIMA - Un episodio spiacevole avrebbe ombrato l'entusiasmo della recente edizione di FalComics 2026, la kermesse dedicata alla cultura pop che si è svolta a Falconara Marittima dal 15 al 17 maggio scorso: il noto beauty creator Manuel Priori ha infatti denunciato pubblicamente sui. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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