falchetti e dialetti

Da ormai diversi anni, i falchetti pellegrini sono una presenza costante sulla sommità del palazzo che ospita il Consiglio regionale di Milano. Questi uccelli, noti come baby pulli, sono figli di due genitori chiamati Giò e Giulia. La loro presenza attira l’attenzione di molti, che si fermano a osservare le fasi di nidificazione e crescita dei piccoli. La colonia di falchetti si è stabilita in questa sede da circa dieci anni, diventando un elemento riconoscibile del panorama cittadino.

Tutti pazzi per i baby pulli, figli di Giò e Giulia, i falchetti pellegrini che dal 2014 nidificano in cima al Palazzo sede del Consiglio regionale a Milano. I membri della numerosa famigliola sono da tempo delle vere e proprie star meneghine, con tanto di telecamera affissa sul Pirellone per monitorarne le nascite e i momenti di vita quotidiana. Regione Lombardia in questi giorni ha sfruttato l’attrattiva che questi piccoli animali portano alla città, per portare avanti una causa più nobile e culturale. Vale a dire richiamare l'identità linguistica del territorio, con un omaggio ai dialetti lombardi. Palazzo Lombardia ha infatti lanciato un sondaggio sul web per far scegliere ai cittadini i nomi, esclusivamente in dialetto, da affibbiare ai Pulli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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