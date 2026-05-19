Extracomunitario percepì Rdc senza diritto giudice lo assolve | Colpa del Caf
Un cittadino extracomunitario è stato assolto dal tribunale di Genova dall'accusa di aver percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto, con l'accusa di falso e truffa aggravata ai danni dell'Inps. La decisione si è basata sulla constatazione che non si trattava di una truffa, ma di un errore o di una responsabilità attribuibile al Caf a cui si era rivolto. La sentenza ha riconosciuto che non ci sono state azioni fraudolente da parte dell'imputato.
(Adnkronos) – Nessuna truffa, ma un errore o comunque colpa del Caf a cui si era rivolto. Per questo un cittadino extracomunitario è stato assolto dal tribunale di Genova dall'accusa di falso e truffa aggravata ai danni dell'Inps per avere percepito, senza averne diritto il reddito di cittadinanza. L'imputato si è rivolto all'avvocato Nicola Boggiano. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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