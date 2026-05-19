Extracomunitario percepì Rdc senza diritto giudice lo assolve | Colpa del Caf

Un cittadino extracomunitario è stato assolto dal tribunale di Genova dall'accusa di aver percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto, con l'accusa di falso e truffa aggravata ai danni dell'Inps. La decisione si è basata sulla constatazione che non si trattava di una truffa, ma di un errore o di una responsabilità attribuibile al Caf a cui si era rivolto. La sentenza ha riconosciuto che non ci sono state azioni fraudolente da parte dell'imputato.

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