Ex Weissenfels via il 20% dei lavoratori | si va verso lo sciopero

La crisi della Kito Chain Italia di Fusine si approfondisce, con l’annuncio di un piano di licenziamenti collettivi che coinvolge 19 lavoratori. Le segreterie territoriali di Fiom Cgil e Fim Cisl, insieme alle rappresentanze sindacali unitarie, hanno deciso di proclamare uno sciopero di otto ore per venerdì 22 maggio. La decisione nasce in risposta alla comunicazione dell’azienda riguardante i licenziamenti e si inserisce in un quadro di crescenti tensioni tra le parti coinvolte.

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La crisi della Kito Chain Italia di Fusine si aggrava. Le segreterie territoriali Fiom Cgil e Fim Cisl, insieme alle rappresentanze sindacali unitarie, hanno proclamato otto ore di sciopero per venerdì 22 maggio, dopo che la direzione aziendale ha annunciato 19 licenziamenti collettivi, pari a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vertenza Luisa Via Roma. Si va verso lo scioperoSi va verso lo sciopero, in data ancora da stabilire, dei lavoratori di Luisa Via Roma: è quanto è emerso dalla assemblea riunita ieri a Firenze dopo... Quattro lavoratori dello stabilimento verso il licenziamento. Sindacati annunciano lo sciopero: "Decisione incomprensibile"Scatta lo stato di agitazione nell'azienda che si occupa della produzione di impianti per conglomerati bituminosi. Ex Weissenfels, via il 20% dei lavoratori: si va verso lo scioperoLa crisi della Kito Chain Italia di Fusine si aggrava. Le segreterie territoriali Fiom Cgil e Fim Cisl, insieme alle rappresentanze sindacali unitarie, hanno proclamato otto ore di sciopero per venerd ... udinetoday.it Ex Ilva, il governo sblocca nuove risorse per garantire la continuità degli impianti e la formazione dei lavoratoriIl governo di Giorgia Meloni stanzia nuovi fondi per Acciaierie d’Italia. In una settimana complessa per il polo siderurgico – scandita dalle tensioni tra sindacati ed esecutivo e da nuovi scioperi su ... milanofinanza.it