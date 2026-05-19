Una ex consigliera di partito è stata indagata in relazione a un caso che riguarda la scomparsa di un orologio appartenuto a un magistrato deceduto, e la modifica delle serrature di una residenza di famiglia. Secondo le ricostruzioni, sono stati effettuati cambiamenti alle chiavi di accesso e sono state sollevate questioni sulla presenza o meno di persone autorizzate all’interno dell’abitazione. Le indagini si concentrano sui dettagli relativi alla sicurezza dell’immobile e alle modalità con cui si è verificata l’impedizione dell’accesso.

? Punti chiave Dove è finito l'orologio del defunto magistrato sparito dalla cassaforte?. Come ha fatto la consigliera a impedire l'accesso alla casa di famiglia?. Perché la donna è accusata di aver turbato i riti funebri?. Quali somme economiche sono state richieste per la casa di Roma?.? In Breve Vincenzo Davide Greco accusa la donna di estorsione per 240mila euro su casa romana.. L'indagata avrebbe ostacolato i riti funebri del defunto magistrato Francesco Greco nel 2024.. Precedenti tensioni con i frati del Santuario di Paola riguardano fondi per ristrutturazioni.. I carabinieri hanno eseguito il sequestro di una cassaforte in un immobile in Calabria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ex consigliera Fdi indagata: serrature cambiate e tensioni sull’eredità

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