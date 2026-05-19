Eurovision | il capo della TV moldava si dimette dopo il voto alla giuria

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capo della televisione pubblica moldava si è dimesso in seguito alla decisione della giuria nazionale di assegnare zero punti all'Ucraina durante l'ultima edizione dell'Eurovision. La scelta ha sollevato numerose polemiche e ha portato a un dibattito sulla neutralità del voto tecnico. La mossa ha suscitato reazioni da parte di vari attori politici e diplomatici, influenzando i rapporti tra il paese e l’Ucraina. La decisione ha portato anche a riflessioni sulla gestione delle giurie e sull’impatto delle scelte di voto sulla scena internazionale.

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? Punti chiave Perché la giuria moldava ha assegnato zero punti all'Ucraina?. Come ha influito il voto tecnico sui rapporti diplomatici di Chi?in?u?. Chi ha causato lo scandalo dei punteggi verso Romania e Ucraina?. Quali conseguenze avrà il vuoto di potere in Teleradio Moldova?.? In Breve Giuria moldava assegnata 12 punti alla Polonia e 10 all'israeliano Noam Bettan.. Bulgaria vince la competizione a Vienna con un totale di 516 punti.. Israele si classifica al secondo posto con un punteggio di 343 punti.. Romania riceve solo 3 punti dalla commissione di sette esperti moldavi.. Il direttore generale di Teleradio Moldova, Vlad Turcanu, ha rassegnato le dimissioni questo martedì 19 maggio 2026 dopo che la giuria nazionale dell’Eurovision ha assegnato zero punti all’Ucraina e solo tre alla Romania durante il Grand Finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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