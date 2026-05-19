Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 19 maggio 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Da virgilio.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi sono stati estratti i numeri di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, con aggiornamenti sui numeri che non sono stati ancora giocati e sui jackpot in palio. Sono stati annunciati anche i numeri che sono usciti più di recente in ciascuna delle tre estrazioni. I risultati di questa giornata forniscono un quadro completo delle combinazioni estratte, oltre a segnalare i numeri che hanno accumulato il maggior ritardo nel sorteggio. L’estrazione si è svolta come di consueto, con le modalità previste per ciascun gioco.

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Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 19 maggio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 109 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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