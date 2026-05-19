Estrazioni del Lotto del 19 maggio 2026

Il 19 maggio 2026 sono state estratte le cinquine di numeri delle varie ruote del Lotto, con alcune combinazioni che si sono ripetute tra le diverse città. La ruota di Bari ha estratto 31, 86, 56, 69 e 65, mentre quella di Cagliari ha visto uscire 66, 23, 78, 64 e 48. La città di Firenze ha segnato 43, 30, 56, 02 e 12, e tra le altre, Milano ha visto 37, 35, 74, 85 e 80. I numeri vincenti del 10eLotto sono stati 10,

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RuotaNumeri EstrattiBari31 86 56 69 65Cagliari66 23 78 64 48Firenze43 30 56 02 12Genova75 47 20 71 18Milano37 35 74 85 80Napoli75 66 53 89 87Palermo89 39 02 81 14Roma58 42 09 38 08Torino10 26 15 05 03Venezia38 68 69 22 07Nazionale90 21 28 85 64Numeri vincenti 10eLotto10 23 26 30 31 35 37 38 39 42. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video del lotto di giovedì 14 maggio 2026 Sullo stesso argomento Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 19 maggio 2026Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi martedì 19 maggio 2026: numeri vincenti in diretta ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera,... Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 19 marzo 2026Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 19 marzo 2026: numeri vincenti in diretta ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera,... Lotto e 10 Lotto, le estrazioni di venerdì 15 maggio 2026 - Cronache - Roma– Serata ricca di spunti per gli appassionati del Lotto quella di venerdì 15 maggio 2026, con il numero 89 assoluto protagonista dell’estrazione. Il numero più alto della ruota s… x.com Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di martedì 19 maggio 2026: numeri vincenti e quoteSono stati estratti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale: oggi, martedì 19 maggio 2026 in diretta a partire dalle ore 20 su Fanpage ... fanpage.it Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 19 maggio: i numeri vincentiEcco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 19 maggio 2026: ... tg24.sky.it