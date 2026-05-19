Estrazione Million Day di oggi 19 maggio 2026 | i numeri vincenti di martedì
L’estrazione del Million Day di oggi, 19 maggio 2026, si è svolta come di consueto, con i numeri vincenti annunciati in diretta. La sessione ha portato alla scoperta dei numeri estratti, che potranno essere verificati dai giocatori. La lotteria si tiene ogni giorno e coinvolge milioni di partecipanti che sperano di vincere premi di grande valore. I risultati vengono pubblicati immediatamente dopo l’estrazione, consentendo ai giocatori di controllare subito se hanno centrato la combinazione vincente.
Oggi, martedì 19 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, martedì 19 maggio 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 18 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 17 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 16 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 15 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 14 MAGGIO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it
Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 17 Marzo 2026
Sullo stesso argomento
Estrazione Million Day di oggi, 5 maggio 2026: i numeri vincenti di martedìEstrazione Million Day oggi martedì 5 maggio 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, martedì 5 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in...
Estrazione Million Day di oggi, 12 maggio 2026: i numeri vincenti di martedìOggi, martedì 12 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i...
Estrazione MillionDay n. delle ore 13:00 di domenica 17 maggio 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate facebook
Estrazione Million Day 12 maggio: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30 ift.tt/VLPrK2l x.com
Numeri vincenti Million Day di oggi lunedì 18 maggio 2026 | L’estrazione delle ore 20:30Million Day ed Extra MillionDay, estrazione delle 20:30 di lunedì 18 maggio 2026: i numeri vincenti del secondo concorso di oggi ... ilsussidiario.net
Numeri vincenti Million Day di oggi sabato 16 maggio 2026 | L’estrazione delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di oggi, 16 maggio 2026, delle ore 20:30: ecco quali sono le due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net