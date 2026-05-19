Estrazione Million Day di oggi 19 maggio 2026 | i numeri vincenti di martedì

L’estrazione del Million Day di oggi, 19 maggio 2026, si è svolta come di consueto, con i numeri vincenti annunciati in diretta. La sessione ha portato alla scoperta dei numeri estratti, che potranno essere verificati dai giocatori. La lotteria si tiene ogni giorno e coinvolge milioni di partecipanti che sperano di vincere premi di grande valore. I risultati vengono pubblicati immediatamente dopo l’estrazione, consentendo ai giocatori di controllare subito se hanno centrato la combinazione vincente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Oggi, martedì 19 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, martedì 19 maggio 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 18 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 17 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 16 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 15 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 14 MAGGIO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 19 maggio 2026: i numeri vincenti di martedì ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 17 Marzo 2026 Sullo stesso argomento Estrazione Million Day di oggi, 5 maggio 2026: i numeri vincenti di martedìEstrazione Million Day oggi martedì 5 maggio 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, martedì 5 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Estrazione Million Day di oggi, 12 maggio 2026: i numeri vincenti di martedìOggi, martedì 12 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day 12 maggio: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30 ift.tt/VLPrK2l x.com Numeri vincenti Million Day di oggi lunedì 18 maggio 2026 | L’estrazione delle ore 20:30Million Day ed Extra MillionDay, estrazione delle 20:30 di lunedì 18 maggio 2026: i numeri vincenti del secondo concorso di oggi ... ilsussidiario.net Numeri vincenti Million Day di oggi sabato 16 maggio 2026 | L’estrazione delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di oggi, 16 maggio 2026, delle ore 20:30: ecco quali sono le due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net