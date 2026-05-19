Estate in Certosa | arte e teatro

Durante l’estate, la Certosa si trasforma in un grande spazio dedicato all’arte e al teatro, con più di cento eventi programmati. La manifestazione coinvolge diverse compagnie e artisti, portando spettacoli e installazioni in vari punti del complesso storico. Le iniziative sono gratuite e aperte a tutto il pubblico, con rappresentazioni teatrali, mostre e performance che si svolgono sia all’interno che all’esterno della Certosa. La rassegna si svolge nel corso della stagione estiva, coinvolgendo cittadini e visitatori.

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La Certosa diventa ancora una volta palcoscenico a cielo aperto. Sono più di cento gli appuntamenti proposti per il cartellone 2026 che intrecciano arte, storia, teatro e musica per raccontare la memoria, la bellezza e i segreti del monumento, attraverso visite guidate, visite animate, recital, laboratori per famiglie e incontri suddivisi in tre fasce orarie – di giorno, al tramonto, di notte – ognuna delle quali in grado di offrire esperienze differenti in una preziosa cornice caratterizzata dal susseguirsi di sale, portici e chiostri. Nelle tante iniziative in programma, emergono diversi fil-rouge. Tra questi, la storia di Bologna nel... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Estate in Certosa: arte e teatro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: La scienza al teatro alla Certosa di Calci Visite guidate, musica e teatro: la 'Settimana dei cimiteri' celebra la Certosa monumentaleAnche quest’anno, in occasione della ‘Settimana per la scoperta dei cimiteri europei’ promossa da Asce, la Certosa Monumentale di Ferrara ospiterà un... Estate in Certosa: arte e teatroLa Certosa diventa ancora una volta palcoscenico a cielo aperto. Sono più di cento gli appuntamenti proposti per il cartellone 2026 che intrecciano arte, storia, teatro e musica per raccontare la memo ... ilrestodelcarlino.it Arte, teatro e storia per l’estate in CertosaArte, storia, teatro e musica si intrecciano nel calendario estivo della Certosa, che da domani fino al 2 novembre propone 90 appuntamenti per riscoprire il patrimonio del Cimitero Monumentale. Giunta ... ilrestodelcarlino.it